«Голос» хоче, аби лікарню швидкої у Львові включили до списку працюючих із хворими на COVID-19

Народні депутати з фракції політичної партії «Голос» закликають Міністерство охорони здоров’я включити львівську лікарню швидкої допомоги до списку тих, які працюють із хворими на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Народні депутати «Голосу» зі Львівщини вимагають у МОЗ негайно включити лікарню швидкої допомоги в список тих, які працюють із хворими на COVID-19. Водночас забезпечити лікарів необхідною кількістю засобів захисту, а також виплатити обіцяні 300% надбавки», – йдеться у повідомленні.

Так, у «Голосі» зауважують, що у Львові – спалах COVID-19 у лікарні швидкої допомоги: вже захворіли 90 медиків, а ще частина перебуває вдома на самоізоляції, чекаючи результатів ПЛР-тестів.

«Зараз у закладі критично бракує лікарів, які можуть працювати. Такий спалах стався через те, що медики не мали і досі не мають достатньо засобів індивідуального захисту. Крім того, ніхто їх не підготував до роботи в умовах пандемії, оскільки лікарня не опорна», – пояснюють у політсилі.

При цьому в «Голосі» переконані, що частину проблем могло б вирішити включення лікарні до переліку закладів, які надають допомогу хворим з COVID-19.

«Це дало б можливість підписати контракт із НСЗУ, створити «чисту» та «брудну» зони, як це є в опорних лікарнях. Це також би дозволило забезпечити лікарню достатньою кількістю засобів індивідуального захисту та платити лікарям обіцяні 300% надбавки. Вчора на засіданні уряд пообіцяв включити лікарню до переліку закладів, що надають допомогу хворим з COVID-19, але тексту постанови, традиційно, досі немає. Такими діями уряд залишив Львівщину та інші регіони сам на сам у боротьбі з пандемією. При тому, що саме місцеві бюджети фінансово взяли на себе боротьбу з коронавірусом — з державного бюджету станом на тепер витрачено на сотні мільйонів менше. Саме місцеві бюджети в багатьох регіонах виплачують 300% доплати лікарям, хоча МОЗ пообіцяв, що гроші мали бути ще в середині травня», – пояснюється у повідомленні.

Як зазначається, через карантин грошей у місцевих бюджетах стає все менше — за січень-квітень вони недоотримали 11 мільярдів гривень. Саме тому депутати «Голосу» наприкінці квітня зареєстрували законопроєкт №3423, який пропонує до кінця року збільшити кількість коштів, які отримують місцеві громади, залишивши їм додаткові 5% податку на доходи фізичних осіб. Політики запевняють, що це допоможе місцевому самоврядуванню ефективніше боротися з коронавірусом та втриматися на плаву під час економічної кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.

Фото: goloszmin.org