Поліція затримала заступника мера Бориспільської міськради на хабарі

Поліція Київщини затримала заступника мера Бориспільської міськради за одержання неправомірної вигоди у вигляді договору купівлі-продажу нерухомості на суму понад 195 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

“Чиновник вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт підприємцем. За такі «послуги» посадовець бажав отримати 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники слідчого управління спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали посадовця під час передачі йому неправомірної вигоди, у вигляді договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові.

Також правоохоронці затримали і посередника.

Як речовий доказ слідчі поліції вилучили договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 700 гривень.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам. Слідство триває.