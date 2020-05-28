Поліція затримала заступника мера Бориспільської міськради на хабарі
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
“Чиновник вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт підприємцем. За такі «послуги» посадовець бажав отримати 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники слідчого управління спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали посадовця під час передачі йому неправомірної вигоди, у вигляді договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові.
Також правоохоронці затримали і посередника.
Як речовий доказ слідчі поліції вилучили договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 700 гривень.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам. Слідство триває.