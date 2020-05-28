Керівник Маріупольського загону морської охорони «кришував» браконьєрів – СБУ
Слідчі СБУ вважають, що затриманий на постійній основі отримував хабарі. Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі СБУ в Запорізькій області.
“Заступник начальника відділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби погорів на корупції. Слідство вважає, що посадовець на постійній основі отримував хабарі від місцевих браконьєрів та приватних підприємців”, - йдеться у повідомленні СБУ.
За версією силовиків, керівник загону морської охорони за гроші «не помічав» незаконного вилову, а також не чинив штучних перешкод під час легального бізнесу. Залежно від сезону і масштабів промислу суми хабарів становили від 5 до 20 тисяч гривень. За окрему плату підполковник заздалегідь попереджав порушників про здійснення рейдів.
Оперативники СБУ задокументували, як прикордонник вимагав 20 тисяч гривень від підприємця з Бердянська за не перешкоджання законному вилову риби. Затримали посадовця під час отримання частини хабара - 6 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших співробітників прикордонного загону до корупційної схеми.