Керівник Маріупольського загону морської охорони «кришував» браконьєрів – СБУ

Заступника начальника відділу Маріупольського загону морської охорони викрили на вимаганні хабаря від підприємця з Бердянська, Запорізької області, за не перешкоджання законному вилову риби.

Слідчі СБУ вважають, що затриманий на постійній основі отримував хабарі. Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі СБУ в Запорізькій області.

“Заступник начальника відділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби погорів на корупції. Слідство вважає, що посадовець на постійній основі отримував хабарі від місцевих браконьєрів та приватних підприємців”, - йдеться у повідомленні СБУ.

За версією силовиків, керівник загону морської охорони за гроші «не помічав» незаконного вилову, а також не чинив штучних перешкод під час легального бізнесу. Залежно від сезону і масштабів промислу суми хабарів становили від 5 до 20 тисяч гривень. За окрему плату підполковник заздалегідь попереджав порушників про здійснення рейдів.

Оперативники СБУ задокументували, як прикордонник вимагав 20 тисяч гривень від підприємця з Бердянська за не перешкоджання законному вилову риби. Затримали посадовця під час отримання частини хабара - 6 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших співробітників прикордонного загону до корупційної схеми.