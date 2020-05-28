На Київщині за добу підтвердили 43 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 1517 випадків захворювання на коронавірус. За добу додалося 43 випадки.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 28 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1517 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 121 дитини та 281 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу – 43 (з них 17 – іншими лабораторіями)", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 232 (м. Обухів -​ 107, смт Козин – 25, м. Українка -​ 38, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі - 1, с. Витачів – 1, с. Долина – 1);

- у Києво-Святошинському р-ні – 409 (м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 42, с. Крюковщина – 29, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 32, с. Лісники – 5, с. Гатне -​ 9, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​ 11, с. Чайки – 5, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 4, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 5, с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне - 1; с. Бобриця - 1);

14 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка – 5; с. Лукаші – 5; с. Волошинівка – 1; с. Паришків - 1);

9 – у Білоцерківському р-ні (с. м. Вільшанка - 1, с. Іванівка - 1, Фурси - 2, м. Узин – 5);

66 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 7, с. Гнідин – 8, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 3, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 9, с. Городище – 2, с. Дударків - 7, с. Лебедин – 1, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка - 2; с. Кучаків - 3; с. Перемога - 1; с. Іванків – 1; с. Сеньківка - 1; с. Ревне - 2);

69 – у Броварському р-ні (7 – с. Требухів, 14 – Велика Димерка, 22 – с. Зазим’я, 3 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 1 - с. Погреби, 1 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся - 1; с. Літки – 2; 1 - с. Рудня; с. Красилівка – 3; с. Семиполки - 1);

17 – у Бородянському р-ні ( смт Немішаєво - 3; с.Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 3; с. Бабинці - 1; с. Вабля -1; с. Луб’янка – 2; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся - 1; с. Майданівка - 1);

41 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка – 6; с. Глеваха – 9; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 3; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців – 1; с. Зелений Бір – 1; с. Мархалівка -1; с. Саливінки – 2);