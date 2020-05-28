За добу кількість інфікованих COVID-19 на Вінниччині зросла на 15
Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
Як повідомляється на інтерактивній карті апарату РНБО України, в області продовжується зростання кількості хворих на коронавірус. Станом на ранок четверга в області зафіксовано 1379 підозр на коронавірус, за минулу добу діагноз підтвердився у 15 пацієнтів. Загальна кількість хворих на коронавірус з початку епідемії сягнула 947.
Протягом доби одужання від COVID-19 підтверджено у 34 людей, з початку епідемії – у 534. Зафіксовано 16 летальних випадків серед дорослих, за останню добу померла одна людина.
Продовжують хворіти 397 осіб.
Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.