На Чернігівщині дощі наповнюють обмілілу Десну - рівень води піднявся на 30 см

З початку травня рівень води в Десні на Чернігівщині піднявся на 30 см.

Про це з посиланням на начальницю відділу гідрології Чернігівського обласного гідрометцентру Тетяну Полевик інформує чернігівська філія Суспільного телебачення.

"Рівень води в Десні на Чернігівщині від початку травня збільшився на 26-37 сантиметрів. Найбільше дощі наповнили Десну у Новгороді-Сіверському. Там рівень води у річці завдяки опадам піднявся на 37 сантиметрів", - ідеться у повідомленні.

У Чернігові в Десні води за травень побільшало на 27 см, зараз її рівень становить 171 см над нулем поста.

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Цієї весни гідрологи зафіксували рекордно низький рівень води у річці за 120 років спостережень: 29 квітня, коли мав би бути пік повені, він становив 144 см над нулем поста, що на 130 см нижче, ніж торік.

Фото: suspilne.media