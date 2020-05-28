У Харківському університеті Каразіна спростовують відрахування іноземних студентів

Студенти-іноземці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на акції, яка пройшла напередодні біля вишу, заявили про незаконне відрахування під час карантину напередодні випускного іспиту, однак у закладі це спростовують.

Про це в коментарі Укрінформу сказав директор Інституту міжнародної освіти ХНУ Олексій Навроцький.

«У нас близько 500 студентів шостого курсу медичного факультету, і лише 15 з них є злісними боржниками по сплаті за навчання, які й зробили ці заяви. Борги - без будь-яких пояснень чи прохань про відстрочку чи реструктуризацію. Ми зробили оголошення, що вони не будуть допущені до підсумкової атестації. Але студенти почали маніпулювати карантином, хоча мали б сплатити за семестр ще в січні чи лютому. Питання на сьогодні вичерпано. Університет пішов їм назустріч – вони будуть допущені до атестації за умови здійснення оплати», - розповів Навроцький.

За його словами, студентів-боржників не відрахували, але якщо вони й після атестації не сплатять за контрактами, то дипломів не отримають.

«Зарплату ж викладачам ніхто не відміняв! Я підкреслюю, що університет ніяким чином не порушував закон і права студентів, жодної букви контракту чи якоїсь процедури», - наголосив Навроцький.

Він додав, що емоції вже вгамувалися, і студенти почали виплачувати заборгованість.