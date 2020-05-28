Заступниця голови райсуду в Харкові "погоріла" на хабарі в $4 тисячі
Про це повідомляє СБУ.
“За попередньою версією слідства, зловмисниця планувала незаконно збагатитися на $4 тисячі за рахунок фігуранта кримінальної справи. Таку суму обвинувачений мав сплатити за повернення йому $30 тисяч, вилучених під час обшуку. При цьому жодних передумов для відмови не існувало, оскільки кошти не були предметом злочину та не містили слідів злочинної діяльності”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, викрили суддю на робочому місці відразу після отримання усієї суми хабаря.
За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання стосовно повідомлення правопорушниці про підозру.
Фото: СБУ