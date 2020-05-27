Поліція затримала підозрюваного у підпалі Каховської прокуратури

Поліція Херсонщини затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі будівлі прокуратури у місті Каховка.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції в області.

«Ним виявився 27-річний мешканець селища Каховського району, раніше неодноразово судимий за майнові злочини та спричинення тілесних ушкоджень. В ході слідства поліцейські з’ясували, що нещодавно суд відпустив чоловіка з-під варти під заставу, і тому він вирішив підпалити будівлю прокуратури з метою помсти», - йдеться у повідомленні.

На місці злочину він пробував просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення. Після невдалих спроб чоловік залив запальну суміш у 2 скляні пляшки, які кинув в отвір вікна прокуратури, в результаті чого і сталася пожежа.

На місці події поліцейські виявили розбите скло у кабінеті на першому поверсі та скляну пляшку з частками запалювальної суміші.

Під час огляду місця події оперативники виявили і вилучили багато речових доказів. Переглянувши записи відеонагляду з сусідніх будівель, оперативники побачили чоловіка середніх років у червоній куртці з електричним інструментом в руках. Зовнішній вигляд чоловіка підпадав під одну з версій слідства. Силовики затримали чоловіка біля одного з місцевих ломбардів, куди він приніс на продаж електроінструмент, за допомогою якого скоював злочин. Також поліцейські порівняли сліди взуття затриманого з тими, що залишились на місці злочину, і вони збіглися.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.347 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, вчинені шляхом підпалу». Поліцейські затримали зловмисника за ст. 208 ККУ.

Слідство триває, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у Каховці підпалили прокуратуру.