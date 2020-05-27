Справа "Краяна": розгляд апеляцій прокурора відклали до 3 червня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційних скарг прокурора у справі заводу “Краян” на 3 червня.

Про це повідомляється на сторінці Апеляційної палати ВАКС у Facebook.

«До початку судового засідання одним із захисників до суду було подано заяву про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю його участі у даному судовому засіданні, а також перебуванні на лікарняному його підзахисного. За результатами розгляду поданої заяви суд визнав причини неявки поважними та відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 3 червня, о 14:00», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці міського голови Одеси Альоні Поповій. Їх підозрюють у заволодінні більш як 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

12 березня Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про взяття під варту оголошеної у розшук колишньої помічниці міського голови Одеси, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

13 березня колегія ВАКС завершила стадію розгляду клопотань та заяв учасників і перейшла до розгляду апеляційних скарг учасників апеляційного провадження у справі одеського заводу «Краян».