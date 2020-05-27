Поліцейські у Харкові відкрили вогонь по колесах авто після наїзду на них

У Харкові поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю по колесах автомобілях ймовірних продавців наркотиків.

Це сталось 27 травня близько першої години дня на вулиці Хуторянській, повідомляє поліція Харківської області.

«Під час патрулювання Немишлянського району міста працівники підрозділу «Схід» отримали орієнтування, що двоє невідомих на автомобілі ВАЗ-2108 розповсюджують наркотичні засоби, розкладаючи закладки. Поліцейські виявили та зупинили вказаний в орієнтуванні автомобіль на вулиці Хуторянській», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля скоїв наїзд на одного з поліцейських. Тому на підставі ст. 46 Закону «Про Національну поліцію» поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, здійснивши декілька пострілів по колесах транспортного засобу правопорушників.

Працівник поліції внаслідок наїзду дістав травми руки і ноги, 33-річний водій автомобіля - вогнепальне поранення сідниці. Обох доправили до лікарні.

Повідомляється, що в автомобілі перебував також 31-річний чоловік. Зараз його опитують правоохоронці.

Як з’ясувалося, обидва чоловіки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: один за вчинення наркозлочинів, інший – за крадіжки.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку Слобідського відділу поліції. Всі обставини встановлюються.