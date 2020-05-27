У Чернівцях за дотриманням карантинних вимог слідкуватимуть мобільні групи

У Чернівцях створять мобільні групи з представників міської ради, поліції, Держспоживслужба і ДСНС, які контролюватимуть дотримання карантинних вимог.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

"У Чернівцях створять мобільні групи, які будуть здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами господарювання карантинних заходів, передбачених постановами Кабінету міністрів України від 11.03.2020 р. №211 і від 20.05.2020 р. №392 та протиепідемічних вимог, встановлених головним державним санітарним лікарем України. До складу мобільних груп увійдуть представники департаменту розвитку міської ради, управління контролю за благоустроєм міста, Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області, Чернівецького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та Чернівецького міського відділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.

Департаменту розвитку міської ради доручено координувати роботу мобільних груп та щотижня інформувати Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації про результати роботи.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня: деякі обмеження знімаються, а деякі - лише пом'якшуються.

Станом на 27 травня в Україні - 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 321 новий випадок.

Фото: chernivtsy.eu