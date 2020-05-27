В Бердянську частково повернули пільговий проїзд у громадському транспорті

В Бердянську частково повернули пільги на проїзд в громадському транспорті, який буде надаватися у певні години.

Таке рішення прийняла комісія з питань міського пасажирського транспорту при виконавчому комітеті Бердянської міської ради.

“Відповідно до рішення комісії з питань міського пасажирського транспорту при виконавчому комітеті Бердянської міської ради (протокол від 26.05.2020 № 2) на період дії карантину, пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування надається тільки з 10:00 до 14:00”, - повідомили в пресслужбі міської ради.

Пільгові рейси автобусів у Бердянську відмінили в середині березня через ігнорування пенсіонерами вимогиу щодо обмеження кількості пасажирів в одному транспортному засобі.

Раніше повідомлялося, що з 20 березня у Запоріжжі комісія з питань ТЕБ та НС відмінила пільговий проїзд для того, аби звільнити місця в громадському транспорту для людей, яким необхідно діставатись до роботи. Чиновники тоді заявили, що на такі кроки йдуть, щоби знизити ризик зараження для пенсіонерів, які входять до групи ризику захворювання на коронавірус.

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Станом на 9:00 27 травня в Запорізькій області 420 хворих на коронавірус, з яких 11 - у Бердянську.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу – 321 новий випадок. Від початку епідемії одужали 7 995 людей, 658 – померли.

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