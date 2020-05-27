На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 зросла до 932
Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.
«Станом на 11.00 годин 27 травня на території Вінницької області зареєстровано 1353 підозри на COVID-19. У 932 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 74 дітей (місто Вінниця – 50). Впродовж останньої доби в лабораторіях ОЛЦ досліджено 458 зразки матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 22 випадках отримано позитивний результат», - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці - 532, Калинівському - 75, Вінницькому – 53 та Жмеринському районах.
З початку епідемії зареєстровано 15 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих. Одужали 500 осіб (в тому числі 38 дітей, 159 медичних працівників), з них у Вінниці 252 особи.
В лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 18428 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 102 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. За добу зафіксовано 321 новий випадок.