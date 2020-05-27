На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 зросла до 932, за останню добу виявлено 22 випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 27 травня на території Вінницької області зареєстровано 1353 підозри на COVID-19. У 932 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 74 дітей (місто Вінниця – 50). Впродовж останньої доби в лабораторіях ОЛЦ досліджено 458 зразки матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 22 випадках отримано позитивний результат», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці - 532, Калинівському - 75, Вінницькому – 53 та Жмеринському районах.

З початку епідемії зареєстровано 15 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих. Одужали 500 осіб (в тому числі 38 дітей, 159 медичних працівників), з них у Вінниці 252 особи.

В лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 18428 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 102 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. За добу зафіксовано 321 новий випадок.