Фестиваль "Віртуози", організований Львівською філармонією, відбудеться онлайн

Музичний фестиваль "Віртуози", який 39-й рік поспіль організує навесні Львівська національна філармонія, цьогоріч пройде в режимі онлайн-марафону.

Концерти відбудуться 31 травня і 1 червня та складатимуться з творів Людвіга ван Бетховена з нагоди 250-річчя композитора.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Львівської національної філармонії.

"39 років поспіль наприкінці весни, в останні дні травня у Львові відбувається справжнє свято музики, що об’єднує солістів, диригентів, колективи, композиторів з різних куточків світу. У 2020 році фестиваль, без сумніву, стане унікальним та вирізнятиметься з-поміж інших: відбудеться він у форматі дводенного онлайн-маратону, який цілком буде присвяченим постаті видатного композитора-класика – Людвіга ван Бетховена, адже у 2020 році виповнюється 250 років із дня народження митця", - поінформували у пресслужбі.

Як зазначили у філармонії, фестиваль «Віртуози» мав тривати впродовж 21-31 травня. Він предбачав 20 подій, а програма фестивалю містила понад 50 симфонічних, фортепіанних та камерно-інструментальних композицій Бетховена, які мали прозвучати у виконанні понад 40 солістів, 4 колективів та 6 диригентів із 11 країн світу.

Нові умови соціального дистанціювання спричинили зміни у форматі фестивалю, унеможлививши приїзд багатьох музикантів. Втім, репертуар онлайн-марафону цілком співпадатиме із початковим задумом. На сцені Концертного залу Людкевича прозвучать кращі фортепіанні, камерно-інструментальні твори, вокальна музика Бетховена, уривки із його опери «Фіделіо» та ораторії «Ісус на Оливковій горі».

Виконавці - українські музиканти, серед яких солісти кращих світових концертних майданчиків, а також талановита молодь.

Фестиваль «Віртуози» транслюватиметься 31 травня - 1 червня на офіційних інтернет-ресурсах Львівської національної філармонії.