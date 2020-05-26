У Коломийській центральній районній лікарні на COVID-19 захворіли 13 медиків. Серед них важких хворих немає.

Про це повідомив генеральний директор КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Андрій Кошкін на місцевому телеканалі «НТК».

«У шести пацієнтів лабораторно підтвердили COVID-19, з них четверо – медпрацівники, які перебувають на стаціонарному лікуванні… Ще 9 медиків перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто у них легкий і близький до середнього стан важкості», - повідомив Кошкін.

За його словами, серед медиків, які захворіли на COVID-19, важких хворих немає. Кожний випадок інфікування медиків в лікарні обіцяють розслідувати.

Наразі у Коломийську ЦРЛ з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 29 пацієнтів.

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Станом на 26 травня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 1306 випадках. За останню добу зафіксовано 25 нових випадків.