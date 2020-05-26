На Волині правоохоронці провели обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці лісу

У ході масштабної спецоперації правоохоронців у Ківерцівському районі Волинської області проведено 24 обшуки у жителів, ймовірно, причетних до незаконної вирубки лісу та на приватних пилорамах.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

“Обшуки провели в межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) та ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, поліцейські управління карного розшуку, слідчі слідчого управління, працівники управління стратегічних розслідувань, рота поліції особливого призначення, управління КОРД ГУНП у Волинській області, рота тактико-оперативного реагування патрульної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели 24 санкціоновані обшуки у 12 жителів Ківерцівського району.

“Ідеться про осіб, ймовірно, причетних до незаконної вирубки та перевезення лісу, а також підпалу автомобіля на території лісогосподарства. Один з підозрюваних був затриманий у селі Дерно, хоча мав знаходитись у Цумані, оскільки перебуває під зобов’язанням не покидати місце проживання. Нині його доставили в ГУНП у Волинській області для проведення слідчих дій та вирішення питання про можливу зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - поінформували в поліції.

На Волині провели обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці лісу

Зазначається, що сьогодні під час санкціонованих обшуків у мешканців селища Цумань Ківерцівського району вилучено мобільні телефони, холодну та вогнепальну зброю, набої, маски, радіостанції, транспортний засіб та інші речі.

Читайте також: На Вінниччині у ландшафтному заказнику незаконно вирізали понад 120 дерев

Крім того, в межах кримінальних проваджень правоохоронці провели низку обшуків на місцевих приватних пилорамах, аби встановити, чи законно вони функціонують. Тут виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чіпів електронного обліку. Наразі встановлюється кількість вилученого та сума збитків.

Також, у рамках проведення слідчих дій, на автодорозі у селі Дерно співробітники поліції затримали мікроавтобус Mercedes, водій якого перевозив лісодеревину породи дуб без документів. Перевіряється інформація про причетність громадянина до незаконної вирубки та перевезення лісу.