На Херсонщині помер третій хворий на COVID-19

На Херсонщині зафіксований третій летальний випадок серед хворих на COVID-19 – помер 53-річний чоловік, який захворів ще 25 квітня.

Про це 26 травня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, маємо і сумні новини. Сьогодні помер чоловік віком 53 роки, мешканець міста Гола Пристань», - зазначив Чабан.

За його словами, 25 квітня чоловік захворів на ГРВІ та лікувався вдома. Коли він звернувся до Голопристанської районної лікарні, йому було проведено ПЛР- тестування на COVID-19, яке показало позитивний результат. Вже 3 травня чоловіка було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Як зазначив Чабан, хворий був відразу у важкому стані і перебував на апараті ШВЛ.

Наразі в області 177 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 49 людей одужали, троє померли.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, в тому числі 644 летальних, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.