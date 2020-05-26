У тернопільській глибинці реконструюють школу

У межах президентського проєкту «Велике будівництво», який стартував в Україні 1 березня, у Тернопільській області триває реконструкція Новосільської школи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжується реконструкція будівлі Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М. Зарицького. Ремонтні роботи на першому поверсі школи майже завершені. Вартість проєкту майже 10 млн грн. Передбачаються також ремонт цокольного приміщення, облаштування природничих та гуманітарних кабінетів, кімнати здоров’я, гардероба, шкільної майстерні, харчоблока», - розповіла кореспонденту агентства директора навчального закладу Наталія Липка.

Вона додала, що планують також створити внутрішній двір для дітей початкової школи. "Для нас дуже важливо, що з’явиться новий спортивний майданчик, де діти зможуть не лише проводити уроки фізичного виховання, а й відпочивати", - пояснює Липка.

За її словами, будівельники гарантують, що уже в вересні діти зможуть сісти за парти й розпочати навчання в оновленій школі.

Як повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома, загалом у межах «Великого будівництва» в Тернопільській області передбачається будівництво 10-ти закладів системи освіти – 5 шкіл та 5 дошкільних навчальних закладів. Це одні з найкращих шкіл, на базі яких в перспективі можна створити опорні навчальні заклади або ліцеї.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» — спільна ініціатива Президента та уряду. Його мета — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У планах протягом року звести понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.

Також буде збудовано 4 тис. км доріг. Проєкт втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти місцевих бюджетів.

Кабінет міністрів України у рамках програми «Велике будівництво» затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво спрямують 210 млн грн.

Фото: teren.in.ua