Миколаївському центру інфекційних хвороб знову не вистачає коштів на зарплату

Миколаївському центру інфекційних хвороб знову не вистачає коштів на зарплату

Укрінформ
Миколаївському обласному центру лікування інфекційних хвороб, який визначено опорним по боротьбі з коронавірусом, знову не вистачає майже 2 мільйонів гривень на виплату зарплати за травень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар центру Світлана Федорова.

«Я звертаюся до ОДА, до облради. Всі інформаційні листи відіслані, всі розрахунки перевірені ще раз. Нічого не змінилося: не вистачає 1 млн 900 тис. гривень для виплати зарплати співробітникам нашої лікарні. Я говорила про брак саме цієї суми і на постійній комісії обради з охорони здоров'я», - написала Федорова.

Вона також наголошує: щоб люди отримали вчасно зарплату, потрібно до обіду 29 травня завезти розрахунки в казну.

«У мене одне просте запитання до ОДА: кому з моїх співробітників не заплатити взагалі? Кому виплатити мінімалку, замість 300%? Не платити хірургам, які приїхали вночі і рятували хворого поряд з нами? Або тим медсестрам, які стягували з мене закривавлений костюм?», - написала Федорова.

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Варто зауважити, що починаючи з березня, головлікар центру на всіх нарадах порушує питання виплати зарплати. Адже Національна служба здоров'я України, яка уклала з лікарнею договори на 2 пакети послуг, перераховує приблизно 1,7 млн грн на місяць. Тоді як лишень на зарплату з встановленою державою надбавкою потрібно 5,5 млн грн, не рахуючи вже інші витрати.

У квітні суму, якої не вистачало, погасив обласний бюджет.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

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