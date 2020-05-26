Миколаївському центру інфекційних хвороб знову не вистачає коштів на зарплату

Миколаївському обласному центру лікування інфекційних хвороб, який визначено опорним по боротьбі з коронавірусом, знову не вистачає майже 2 мільйонів гривень на виплату зарплати за травень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар центру Світлана Федорова.

«Я звертаюся до ОДА, до облради. Всі інформаційні листи відіслані, всі розрахунки перевірені ще раз. Нічого не змінилося: не вистачає 1 млн 900 тис. гривень для виплати зарплати співробітникам нашої лікарні. Я говорила про брак саме цієї суми і на постійній комісії обради з охорони здоров'я», - написала Федорова.

Вона також наголошує: щоб люди отримали вчасно зарплату, потрібно до обіду 29 травня завезти розрахунки в казну.

«У мене одне просте запитання до ОДА: кому з моїх співробітників не заплатити взагалі? Кому виплатити мінімалку, замість 300%? Не платити хірургам, які приїхали вночі і рятували хворого поряд з нами? Або тим медсестрам, які стягували з мене закривавлений костюм?», - написала Федорова.

Варто зауважити, що починаючи з березня, головлікар центру на всіх нарадах порушує питання виплати зарплати. Адже Національна служба здоров'я України, яка уклала з лікарнею договори на 2 пакети послуг, перераховує приблизно 1,7 млн грн на місяць. Тоді як лишень на зарплату з встановленою державою надбавкою потрібно 5,5 млн грн, не рахуючи вже інші витрати.

У квітні суму, якої не вистачало, погасив обласний бюджет.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.