У пологовому будинку Енергодара померло ще одне немовля, породілля у важкому стані

До пологового відділення Енергодарської спеціалізованої медико-санітарної частини на Запоріжжі у важкому стані поступила вагітна жінка. Медикам не вдалось врятувати дитину, сама породілля у важкому стані.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар КНП “Спеціалізована медико-санітарна частина” Енергодарської міської ради Андрій Бредихін.

“У суботу, 23 травня, в пологове відділення Енергодарської СМСЧ надійшов телефонний дзвінок від швидкої медичної допомоги Кам’янко-Дніпровського району: «Веземо жінку в тяжкому стані, будьте готові до прийому пацієнтки»… На привеликий жаль, плід врятувати не вдалося, але життя породіллі лікарі змогли врятувати!», - написав він.

За словами головного лікаря, 37-річну мешканку Запоріжжя доставили до пологового відділення СМСЧ о 14:35. 23 травня вона перебувала в гостях в одному з сіл Кам’янко-Дніпровського району. В пологове відділення жінка поступила з масивною кровотечою на тлі підвищення артеріального тиску за 200 мм рт ст. Вже о 14:50 жінка знаходилась на операційному столі.

Із Запоріжжя санавіацією до Енергодару прибули анестезіологічна бригада та ургентний акушер-гінеколог. Жінку транспортували медичним транспортом у супроводі анестезіолога та акушера-гінеколога до Запорізької обласної клінічної лікарні. На сьогодні — стан жінки важкий, але стабільний, поінформував Бредихін.

Зазначимо, за останні два місяці це вже другий випадок смерті немовляти в Енергодарі.

Раніше повідомлялося про смерть немовляти в Енергодарі, а згодом від ускладнень померла і його 34-річна мати. Рідні звинувачують у її смерті недбалих лікарів. Тіло новонародженої дитини, яке після розтину в Запоріжжі мало знаходитися в морзі Енергодара, за словами родичів, не знайшли. За даними фактом розпочато розслідування. Його проведе спеціальна комісія незалежних експертів, створена профільним департаментом обласної держадміністрації, але після закінчення карантину.

Завідуючий пологового відділення тимчасово відстороненний від посади.