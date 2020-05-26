До кінця року відремонтують понад 70 кілометрів траси Дніпро – Миколаїв

У межах проєкту "Велике будівництво" триває ремонт дороги державного значення Дніпро – Миколаїв, до кінця року планують привести до ладу 71,5 км цього шляху.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«В рамках проєкту "Велике будівництво" триває поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро – Миколаїв: до кінця 2020 року буде відремонтовано 71,5 км. Виконано роботи з влаштування регенерації, влаштування вирівнюючого шару з гарячого асфальтобетону, влаштовано покриття верхнього шару щебенево-мастиковим асфальтобетоном», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом у межах цього ремонту планується укріпити узбіччя, облаштувати посадкові майданчики, пішохідні доріжки, нанести розмітку, встановити елементи організації дорожнього руху.

Усі роботи планується закінчити у поточному році.

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Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/mykoda