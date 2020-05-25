Бюджет Сум не добрав вже понад 100 мільйонів гривень

Бюджет міста Суми недовиконується вже більш, ніж на 100 мільйонів гривень.

Про це у понеділок, 25 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн-режимі, заявила заступник директора міського департаменту фінансів Любов Співакова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 21 травня до загального фонду бюджету Сумської міської ОТГ (без урахування офіційних трансфертів) надійшло 674,7 млн грн або 33,6% до плану на рік. Сума недовиконання пропорційно 1/12 становила 100,2 млн грн», - розповіла Співакова.

За її інформацією, найбільше недовиконання фінансового плану йде за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 69 млн грн. Земельного податку та орендної плати за цей час недоотримано 25,6 млн грн, плати за надання адміністративних послуг – 3,1 млн гривень.

Як повідомлялося, у бюджеті Сум на 2020 рік дохідна частина кошторису складає 2 млрд 511, 4 млн гривень, видаткова 2 млрд 568,1 гривень.

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення, закрито школи, дитсадки, непродовольчі магазини, ринки, заклади громадського харчування, спортивні заклади та заклади культури.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 червня.