Після перевірки достовірності ПЛР-тестів звільнили керівника Дніпропетровського лабцентру МОЗ

На Дніпропетровщині звільнено керівника обласного лабораторного центру МОЗ, роботу якого перевіряла спеціальна комісія через сумніви в достовірності ПЛР-тестів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

“Звільнено О. Штепу, керівника Лабораторного центру. Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко”, - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що в лабораторному центрі днями працювали комісії МОЗ та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID.

"Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці", - підтвердили у пресслужбі.

В обласній раді зазначили, що за вихідні робота з проведення тестування населення Дніпропетровської області на COVID була повністю відновлена – загалом 1000 проб провели за суботу та неділю.

Наразі питання із затримкою проведення тестів в області вирішено, додали у пресслужбі.

За суботу та неділю в області лабораторно підтверджено 10 нових позитивних випадків COVID-19.

Міський голова Дніпра Борис Філатов назвав дії навколо лабораторних центрів, що нині проводять ПЛР-діагностику на COVID-19, диверсією.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. На Дніпропетровщині ПЛР-тестування виявило коронавірус у 875 жителів області. 191 людина вже одужала. 17 – померли.