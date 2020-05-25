Синоптики прогнозують короткочасні дощі та до 18° тепла

В Україні у понеділок, 25 травня, очікуються короткочасні дощі, температура вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18°; у південних областях вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 травня короткочасні дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень близько 15°, на Київщині вдень 13-18°.