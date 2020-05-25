На Одещині авто з рибалками з'їхало в річку: загинули двоє чоловіків

У Біляївському районі легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега, загинуло двоє рибалок.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

"24 травня о 00:38 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук. По прибуттю на місце виклику, о 01:06 рятувальниками було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега висотою приблизно 3 метри та потонув у річці", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в автомобілі знаходились двоє чоловіків, які рибалили. Працівники ДСНС разом з правоохоронцями провели обстеження берегової лінії та вранці водолазна група розпочала пошукові роботи в акваторії річки. Водолазами-рятувальниками о 08:32 було знайдено і вилучено на берег двох загиблих осіб із затонулого автомобіля.

До проведення пошукових робіт від ДСНС залучались 2 одиниці спеціальної техніки та 10 осіб особового складу.

Причини події встановлюють правоохоронні органи.