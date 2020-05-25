У Бердянську з COVID-19 госпіталізували двох осіб

У Бердянську, що у Запорізькій області, після отримання результатів тестування госпіталізували мати та дочку, які до цього контактували із зараженою коронавірусом жінкою, яка приїхала тиждень тому з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"За інформацією Бердянського територіального медичного об’єднання, сьогодні, 24 травня медики госпіталізували мати та доньку, які контактували з хворою на COVID-19, госпіталізованою 19 травня. Ця жінка 16 травня прибула з Москви (РФ) до Бердянська, до госпіталізації 19 травня порушила вимоги самоізоляції й мала контакти з родиною знайомих, яких сьогодні та було госпіталізовано після отримання результатів ПЛР-тесу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що медики шукають її попутницю, яка приїхала з жінкою одним мікроавтобусом з РФ та для якої існує реальна небезпека інфікування коронавірусом.

"Їй необхідно терміново протестуватися з метою забезпечення безпеки власного здоров'я і здоров'я людей з її можливого оточення", - наголосили у міськраді.

Повідомляється, що на сьогодні у Бердянську вже 5 хворих на COVID-19. Усього за весь період зареєстровано 10 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Одужали — 4. Летальний випадок — 1.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків . За добу - 406 нових випадків.