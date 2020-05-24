На Вінниччині виявили вже 889 випадків коронавірусу, за добу - 36
Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
Як повідомляється на інтерактивній карті апарату РНБО України, У Вінницькій області станом на ранок неділі зафіксовано 1282 підозр на COVID-19, з них за останню добу – 32. У 36 випадках лабораторно підтверджено інфікування людей коронавірусом.
Одужали від коронавірусу 472 пацієнти, що становить 54% загальної кількості виявлених випадків коронавірусу; з них за останню добу одужали семеро. 402 людей продовжують хворіти.
З початку епідемії в області зафіксовано 15 летальних випадків серед дорослих.
Станом на 9:00 24 травня в Україні 20 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальні, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадки.