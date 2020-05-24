На Харківщині поліціянти затримали чоловіка під час збуту гранат РГД-5 і Ф-1.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"8 та 22 травня правоохоронці задокументували у місті Лозова факти збуту двох ручних гранат РГД-5 за 1 тисячу гривень та ручної гранати Ф-1 за 700 гривень. Боєприпасами торгував 27-річний мешканець селища Панютине Лозівського району. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У супермаркеті Києва чоловік погрожував підірвати гранату

Слідчими вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження. Оперативні дії проводили працівники Лозівського відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Читайте також: Поліція Черкащини вилучила три гранати й майже триста набоїв у місцевого жителя

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.