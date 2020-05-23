У Вишгороді під час бійки підлітки застрелили 45-річного чоловіка

Поліція Київщини розслідує загибель 45-річного чоловіка, жителя Вишгорода, який отримав смертельне поранення під час сутички з групою підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Працівники поліції Київщини затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у смертельному пораненні жителя Вишгорода. Також затримано у порядку ст. 208 КПК України групу осіб, серед яких троє неповнолітніх, - учасників конфлікту, що стався вночі на центральній вулиці у місті Вишгород", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що сутичка сталася сьогодні, 23 травня, близько 3-ї години ночі, між групою молодих осіб та двома дорослими чоловіками. Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого противника у сумці зброю, вихопив її та здійснив прицільний постріл у нього. У цей час один з компанії стрільця щосили ударив іншого чоловіка, який знепритомнів. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку. Прийшовши до тями, травмований чоловік викликав поліцію.

Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події. Його тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, фахівці-експерти, медики. Там поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ та набої. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Під час проведення низки необхідних розшукових заходів за участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Вишгородського відділу поліції встановлено та затримано усіх учасників інциденту.

Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний юнак.

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Серед затриманих – 16-річний неповнолітній, який ґрунтовно підозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Підозрюваний тимчасово проживає на Сумщині.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманому неповнолітньому оголосили про підозру за скоєння навмисного вбивства.

Також вирішується питання щодо оголошення підозри за скоєне хуліганство іншим фігурантам злочину. Триває слідство, поліція встановлює свідків події.