У селищі Слобожанське на Харківщині діти у віці від 6 до 11 років заради розваги пошкодили 13 могил на місцевому кладовищі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про те, що підлітки повалили пам'ятники на цвинтарі у селищі Слобожанське Зміївського району надійшло до поліції 22 травня близько 19:00 від місцевої мешканки. 65-річна громадянка прийшла на могилу сина та через деякий час почула шум. Після цього вона побачила, як діти розхитували хрест на одній з могил. Малолітні помітили жінку та втекли. Заявниця пішла за дітьми та біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними про їхній вчинок. Після чого вона зателефонувала на спецлінію «102». Поліцейські встановили, що учасниками події являються двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином», - йдеться у повідомленні.

На Харківщині діти заради розваги пошкодили 13 могил/Фото: Національна поліція

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В поліції зазначили, що усіх чотирьох дітей опитали. Зараз поліцейські приймають заяви від потерпілих.

Слідчими Зміївського відділу поліції відомості за фактом події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчі дії тривають, з'ясовуються усі обставини.