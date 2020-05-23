На Київщині підтвердили 1375 випадків коронавірусу, за добу - 31

У Київській області підтверджено 1375 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1375 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 114 дітей та 243 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 31", - йдеться у повідомленні. Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 224 (м. Обухів -​ 105, смт Козин – 25, м. Українка -​36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 3, с. Германівка – 3, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

у Києво-Святошинському р-ні – 388 (м. Вишневе – 178, с. С. Борщагівка – 41, с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 31, с. Лісники – 5, с. Гатне -​7, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​10, с. Чайки – 4, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 5, с. Чабани – 2; с. Лука – 2);

14 – у Баришівському р-ні (с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 5; с. Волошинівка – 1; с. Паришків - 1);

8 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –5);

57 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 6, с. Гнідин – 7, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 2, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 10, с. Городище – 2, с. Дударків - 6, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка - 2; с. Перемога - 1; с. Іванків – 1);

65– у Броварському р-ні (21 – с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Красилівка – 3; с. Літки – 1; с. Пухівка – 1);

12 – у Бородянському р-ні (смт. Немішаєво -2; с. Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –1; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1);

38 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка – 7; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Зелений Бір – 1; с. – Мархалівка -1; с. Саливінки –1);

23 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1, с. Казаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки-4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв​– 3, с. Синяк – 1);

6 – в Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1);

17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с.Бишів –4; с.Почепин -1; с.Мотижин – 2; с.Садки-Строївка -1);

5 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -2);

33 – у Кагарлицький р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Гребені -1; с. Черняхів – 1);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні (с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

2 – у Поліському р-ні (1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

4 – у Рокитнянському р-ні (1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 2- с. Ольшаниця);

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 2– у Таращанському р-ні (с. Лука, с. Ріжки);

5 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Жуківка -1, с. Великий Крупіль -1, );

8 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка -1);

4 – у Фастівському р-ні (с.Червоне -2, с. Велика Снітинка -1, с. Мала Снітинка -1);

2- Сквирський р-н (с. Самгород);

2 – Тетіївський р-н (с. Черепин – 1; с. Дехнівка – 1).

У м. Біла Церква – 36; смт Баришівка – 3; м. Бровари – 38; м. Бориспіль​- 41; смт Бородянка – 3; м. Буча – 40; м. Березань​- 3; м. Васильків – 26; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород​ - 27; м. Ірпінь – 68; м. Макарів -2; м. Фастів – 28; м. Миронівка – 3; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 9; смт Коцюбинське – 31; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 36; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 8; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 2; м. Яготин – 2; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 3; м. Тетіїв – 5.

З них на стаціонарному лікуванні – 214, на самоізоляції – 1161 особа.

Одужали 275 людей (у т.ч. 23 дитини). За час пандемії померли – 30 людей.

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За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4095 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 61 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 6287 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 580 випадків COVID-19. За добу – 432 нові випадки. З початку епідемії одужали 6929 осіб, 605 - померли.