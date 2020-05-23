З Чорнобильської зони хотіли вивезти 150 кілограмів рогів

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні, реалізовуючи завчасно надану оперативними підрозділами інформацію, прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції виявили трьох осіб, які незаконно проникли в Чорнобильську зону. Чоловіки, як в подальшому з’ясувалось, жителі Київщини, потрапили в зону відчуження в обхід контрольних постів... На момент виявлення вони назбирали понад 60 рогових утворень диких тварин загальною вагою понад 150 кг. Наразі роги вилучено», - йдеться у повідомленні.

На правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення по яких прийматиме суд.

Крім цього, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 267-1 ККУ «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» прикордонниками направлено відповідне повідомлення до Національної поліції.

Фото: ДПСУ