В ЮНІСЕФ занепокоєні обстрілами на Донеччині на тлі пандемії
Спалах насильства ще більш ускладнив життя для 430 тисяч неповнолітніх українців, повідомили в ЮНІСЕФ.
"Тільки в перший тиждень травня в результаті обстрілу шестеро дітей отримали поранення, перебуваючи вдома. Серед постраждалих – три дівчинки: дві сестри семи та десяти років та подружка, яка гостювала у них. Всі троє отримали важкі поранення", - наголошується у доповіді, яку цитує Центр новин ООН.
Загалом, за минулі тижні на сході України в результаті конфлікту постраждали десятеро дітей. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, з початку року дев'ять разів були обстріляні школи, причому п'ять нападів були здійснені тільки у квітні. В результаті одного з таких інцидентів поранило осколком снаряда 14-річну дівчинку.
Разом з тим, в ЮНІСЕФ висловили тривогу у зв'язку з тим, що в період пандемії обстріли не вщухають. Як і скрізь в Україні, у східних регіонах діють карантинні заходи. При цьому багато дітей, які живуть у населених пунктах уздовж лінії зіткнення, не можуть навчатися дистанційно через проблеми з інтернетом та відсутністю відповідного обладнання.
У зв'язку з цим ЮНІСЕФ довелося розширити свої операції в східних регіонах України. У співпраці з Міністерством освіти та науки дітям допомагають налагодити онлайн-навчання і впоратися зі стресом в умовах карантину.
Нагадаємо: ЮНІСЕФ – дитячий фонд ООН, що функціонує завдяки внескам урядів і приватних донорів. Велика частина роботи ЮНІСЕФ здійснюється на місцях в 192 країнах і територіях.