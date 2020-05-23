В ЮНІСЕФ занепокоєні обстрілами на Донеччині на тлі пандемії

На тлі пандемії, коли люди обмежені в пересуванні, на сході України почастішали обстріли, які призвели до жертв, в тому числі серед дітей.

Спалах насильства ще більш ускладнив життя для 430 тисяч неповнолітніх українців, повідомили в ЮНІСЕФ.

"Тільки в перший тиждень травня в результаті обстрілу шестеро дітей отримали поранення, перебуваючи вдома. Серед постраждалих – три дівчинки: дві сестри семи та десяти років та подружка, яка гостювала у них. Всі троє отримали важкі поранення", - наголошується у доповіді, яку цитує Центр новин ООН.

Загалом, за минулі тижні на сході України в результаті конфлікту постраждали десятеро дітей. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, з початку року дев'ять разів були обстріляні школи, причому п'ять нападів були здійснені тільки у квітні. В результаті одного з таких інцидентів поранило осколком снаряда 14-річну дівчинку.

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Разом з тим, в ЮНІСЕФ висловили тривогу у зв'язку з тим, що в період пандемії обстріли не вщухають. Як і скрізь в Україні, у східних регіонах діють карантинні заходи. При цьому багато дітей, які живуть у населених пунктах уздовж лінії зіткнення, не можуть навчатися дистанційно через проблеми з інтернетом та відсутністю відповідного обладнання.

У зв'язку з цим ЮНІСЕФ довелося розширити свої операції в східних регіонах України. У співпраці з Міністерством освіти та науки дітям допомагають налагодити онлайн-навчання і впоратися зі стресом в умовах карантину.

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Нагадаємо: ЮНІСЕФ – дитячий фонд ООН, що функціонує завдяки внескам урядів і приватних донорів. Велика частина роботи ЮНІСЕФ здійснюється на місцях в 192 країнах і територіях.