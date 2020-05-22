В Одесі закінчили розбирати завали будинку на вулиці Торговій

Рятувальники Одеси завершили розбирати завали будинку, де сталося обрушення 18 травня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:30 у м. Одеса по вул. Торгова роботи з розчищення завалів завершені", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техніка та особовий склад ДСНС повертаються до місць постійної дислокації.

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Як повідомлялося, 18 травня о 16 год. 21 хв. у м. Одеса по вул. Торгова, 20 обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року забудови). З будинку виведено 8 мешканців, у тому числі 2 дітей. Унаслідок обвалу частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 та 4 поверхи), де проживало 17 осіб. Загиблих і травмованих немає.