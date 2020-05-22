Зеленський змінив голову району на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області Геннадія Поляка і призначив на цю посаду Людмилу Позняк.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. "Звільнити Поляка Геннадія Вікторовича з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі. Читайте також: Зеленський призначив голів трьох РДА на Луганщині, Тернопільщині та Харківщині Іншим розпорядженням Президент призначив Л юдмилу Позняк головою Ріпкинської райдержадміністрації. Фото: Офіс Президента