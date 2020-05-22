На Тернопільщині у фермерському господарстві 25% яблунь постраждали від заморозків

В одному із найбільших в Тернопільській області фермерському господарстві «Гадз» заморозки пошкодили четверту частину яблуневих насаджень.

Про це повідомляє East-fruit

«Наш щорічний врожай становить близько 20 тис. тонн. Цієї весни близько 25% дерев нашого саду постраждало від заморозків. Проте, обсяги врожаю ми плануємо зібрати на рівні торішніх — дуже сподіваємося, що в подальшому ми обійдемося без «сюрпризів» погоди, головним чином, граду», — розповів експорт-менеджер фермерського господарства «Гадз» Василь Кузь під час Першої міжнародної яблучної онлайн-конференції проєкту EastFruit «Яблучні прогнози».

За його словами, остаточні збитки в господарстві, де на 600 га вирощують фруктові сади, підраховуватимуть вже після 25 травня, оскільки на цьому тижні в області ще очікуються заморозки.

Водночас, Василь Кузь прогнозує, що ціни на яблука в поточному році будуть на минулорічному рівні «або ж зростуть на кілька центів».

При цьому, кажучи про експортні перспективи, Кузь зазначив, що основним експортним ринком в минулому сезоні для його господарства був Близький Схід, з яким підтримують зв'язок і в цьому сезоні.

Саме з цього регіону світу партнери висловлюють зацікавленість у придбанні яблук сорту «Гала», які, серед інших сортів вирощують у фермерському господарстві «Гадз» на Тернопільщині.

Як повідомляв Укрінформ, нічні заморозки під час цвітіння садів істотно знизили потенціал урожаю кісточкових фруктів в Україні.

За оцінками фермерів, врожаю ранніх і середніх сортів не буде зовсім, а також знизиться врожай пізніх сортів.

Та за інформацією аналітиків, збитки для пізніх сортів не були настільки істотними. А от ранні сорти, за попередніми оцінками, загинули майже повністю.

Експерти Еast-fruit попереджали, що, цілком ймовірно, цього року ціни на яблука, черешню, абрикоси, персики в Україні будуть високими, тим більше, що вартість логістики останнім часом різко зросла, і імпортувати їх буде значно складніше.