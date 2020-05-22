У Запоріжжі госпіталізували 12 людей із сальмонельозом

У Запоріжжі до лікарні потрапили 12 осіб з діагнозом “сальмонельоз”.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

"У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом “сальмонельоз”. Причини спалаху встановлюються — проводиться дослідження харчових продуктів, питної і стічної води. Організовано збір епіданамнезу серед госпіталізованих хворих. Також опитують та обстежують контактних осіб. Проводиться заключна дезінфекція у вогнищі за місцем проживання захворілих. Протиепідемічні заходи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.

Як повідомляють у ЦГЗ, гострі кишкові інфекції — одні із найпоширеніших інфекційних захворювань. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою. Кишкові інфекції передаються через заражену їжу і воду, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

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Зазначається, що найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій і погано термічно обробленій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій – слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.