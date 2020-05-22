На Прикарпатті коронавірус підтвердили у 14-літнього підлітка, загалом захворіло 25 дітей

На Прикарпатті за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 14-літнього підлітка, а від початку епідемії в області захворіло 25 дітей.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу розповіла заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В області за останню добу серед дітей віком до 18 років лабораторно підтверджено один позитивний випадок у 14-річного хлопця з Косівського району», - повідомила Савка.

Загалом коронавірусну інфекцію з початку епідемії на Прикарпатті підтвердили у 25 дітей.

За останні 4 доби на Прикарпатті зареєстровані 47 випадків захворювання на коронавірус, п’ятеро людей померли.

До медзакладів області госпіталізовані 591 пацієнт з підозрою на COVID-19 , 39 хворих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Станом на 22 травня на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтверджено у 1268 випадках, з них 73 - летальні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.