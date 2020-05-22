Четверо працівників Южно-Українській АЕС одужали від коронавірусу, 15 - ще хворіють

Четверо працівників Южно-Українській АЕС одужали від COVID-19, а 15 - ще продовжують хворіти.

Про це повідомляє управління інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС.

«Станом на 17:00 21 травня зареєстровано 19 випадків COVID-19 у працівників ВП ЮУ АЕС. З них 4 вже одужали, 15 продовжують хворіти», - йдеться у повідомленні.

В інфекційному відділенні м. Южноукраїнськ перебувають 7 працівників підприємства, ще семеро лікуються амбулаторно. В усіх стан задовільний, вони проходять контрольні обстеження.

У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник ЮУАЕС (стан стабільний з позитивною динамікою).

На ЮУАЕС обстежено методом ПРЛ 121 контактну особу.

На самоізоляції перебувають 4 працівники, які є контактними особами хворих. Після завершення строку ізоляції до роботи допущено 117 осіб.

На підприємстві посилено всі протиепідемічні заходи для нерозповсюдження захворюваності. Персонал АЕС зобов’язаний дотримуватись маскового режиму, щоденно вимірювати температуру, а в разі прояву симптомів ГРВІ – залишатися вдома.

Частину працівників переведено на дистанційну форму роботи, особливо тих, хто проживає за межами м.Южноукраїнськ та смт Костянтинівка.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.

Фото: sunpp.mk.ua