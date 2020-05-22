На Харківщині кількість одужань від COVID-19 кілька днів перевищує кількість нових випадків

На Харківщині протягом останніх днів кількість людей, які одужали від COVID-19, перевищує кількість нових лабораторно підтверджених випадків.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«За останню добу в області лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Зачепилівського, Лозівського, Первомайського та Харківського районів. На жаль, померла одна людина – 67-річний харків'янин. Мав серцево-судинні захворювання – гіпертонію, стенокардію. Одужало 16 осіб. Протягом останніх днів кількість людей, які одужали, стабільно вища за кількість нових лабораторно підтверджених випадків», - повідомив Кучер.

За його даними, з COVID-19 госпіталізовано 248 людей (з них в реанімації 4 підключено до апаратів ШВЛ, 3 – на кисневій підтримці (масці)). На самоізоляції - 320 осіб. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 150 людей, 46 – на самоізоляції.

Тож загалом із підтверджених на ранок 22 травня 866 випадків захворювання на Харківщині: 514 – Харків (у т. ч. 27 летальних), 98 – Харківський район (у т. ч. 1 летальний), 45 – Зміївський, 43 – Чугуївський, 35 - Валківський (у т.ч. 2 летальні), 20 – Первомайський, 18 – Лозівський (у т.ч. 1 летальний), 16 – Дергачівський, 15 – Красноградський, 10 – Вовчанський, 8 – Балаклійський, 7 – Золочівський (у т.ч. 1 летальний), 6 – Куп’янський, 6 – Богодухівський (у т.ч. 1 летальний), 5 - Великобурлуцький, 5 – Ізюмський, 5 – Шевченківський, 4 - Зачепилівський, 2 – Коломацький, по одному у Борівському Нововодолазькому, Печенізькому та Сахновщинському районах.

Одужало 265 людей, 33 померли.

Як повідомлялося, Харківська область (за всіма трьома критеріями) увійшла в число 13-ти регіонів, які готові перейти до другого етапу послаблення карантину.

Так, за даними ОДА, показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка має складати менш як 12 осіб, у Харківській області складає 5,19. Завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%. Показник завантаженості ліжок на Харківщині — 2,97%. Кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА), що має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів, на Харківщині — 13,67.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.