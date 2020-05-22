Епідситуація у Тернополі дозволяє запровадити адаптивний карантин

Епідеміологічна ситуація у Тернополі така, що дозволяє запровадити заходи адаптивного карантину

Відповідні статистичні дані щодо захворюваності на COVID-19 у місті та в області навів на засіданні оперативного штабу головний лікар – епідеміолог області Володимир Паничев, повідомляє 22 травня пресслужба міської ради

"Епідеміологічна ситуація у Тернополі така, що дозволяє вводити заходи адаптивного карантину. Щодо області, то, за останніми даними, на Тернопільщині зареєстровано всього 2125 випадків COVID-19, за добу, що минула, - 35 випадків підозри. У Тернополі останній підтверджений випадок захворювання на коронавірус зареєстровано 16 травня", - розповів Паничев.

Також, за його словами, всього за період спостереження зареєстровано 23 летальних випадки, одужали 678 осіб, за минулу добу одужала 31 людина.

"Міністерство охорони здоров’я визначило критерії, за якими на території окремих регіонів та населених пунктів можливо вводити адаптивний карантин. За попередні сім днів з розрахунку на 100 тис. населення у Тернополі за підтвердженими лабораторними дослідженнями показник становить 0,06 випадку при вказаній граничній цифрі 12. Відтак, даний показник відповідає критеріям, рекомендованим МОЗ України, і це дозволяє запровадити в місті заходи адаптивного карантину", - йдеться також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

20 травня Кабінет міністрів в рамках переходу до другого етапу послаблення карантину дозволив запустити роботу метро з 25 травня.

Також передбачено, що з 22 травня розпочнуться пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.