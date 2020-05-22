За програмою Світового банку на Рівненщині побудували третину амбулаторій

Дві амбулаторії відновлюють у Костопільському районі Рівненщини за фінансового сприяння Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Реконструкція двох амбулаторій у Костополі триває в рамках проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Будівлі перепланували, утеплили фасади та провели внутрішні демонтажні роботи.Генпідрядники гарантують, що за умови вчасного і повного дофінансування, зі здачею в експлуатацію об'єктів не затягуватимуть, тож одна амбулаторія зможе приймати пацієнтів у липні, а інша – на початку вересня», - йдеться у повідомленні.

Водночас, із 34 заявлених у проєкті амбулаторій на сьогодні в області здано в експлуатацію лише 10. Ще 24 нині мають проблеми із дофінансуванням.

В реконструйованих амбулаторіях працюватимуть сімейні лікарі, які обслуговуватимуть хворих з усього району.

За зміну обидва заклади зможуть прийняти 150 осіб. Введення в експлуатацію цих та інших амбулаторій зніме навантаження з медиків районних лікарень.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині реалізують спільний проєкт МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей». У його рамках області вже було передано 18 карет швидкої допомоги марки Сitroen.

Кожен район отримав по одному автомобілю та два виділено міській та обласній лікарням.

У найближчі два роки передбачається реконструкція 105 лікарських амбулаторій та ФАПів у сучасні медичні заклади.

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Окрім цього, на базі обласної лікарні у Рівному планують створити серцево-судинний центр, а понад 1100 лікарів області за кошти Світового банку підвищать свій фаховий рівень.

Крім того, за кошти Світового банку на Рівненщині модернізують медичне обладнання. Вже сформований обласний реперфузійний центр та створено регіональний дата-центр, який в майбутньому може стати основою телемедицини.

Загальна вартість проєкту за участю Світового банку у Рівненській області - 1 млн 160 тис. доларів США.

Фото: rv.gov.ua