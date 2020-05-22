Рівненщина планує стати технологічним хабом Західної України

Рівненщина планує стати технологічним хабом Західної України

Укрінформ
Рівненська область  має намір стати технологічним хабом для Західної України, що включатиме дорожню, авіаційну, медичну та IT-складові.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

«Рівне стало одним із чотирьох центрів дислокації мобільних спецзагонів в Україні, де базується техніка для обслуговування доріг загального користування державного значення Рівненщини і сусідніх областей. Для цього отримано 10 нових спеціалізованих автомобілів. Інвестиційний проєкт розвитку Міжнародного аеропорту «Рівне» відібрано у числі пілотних для реалізації на засадах державно-приватного партнерства. Підписано Меморандум про співробітництво з Державною агенцією ДПП при Мінекономрозвитку України. На базі аеропорту планується додатково створити підрозділ авіації ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз на базі Рівненського протипухлинного центру створюється північно-західний регіональний центр онкології.

У рамках створення майбутнього технологічного хабу на Рівненщині діє ІТ-кластер, який об’єднує 20 ІТ-компаній - це понад 1500 фахівців.

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Як повідомлялося, керівництво Рівненської ОДА обговорило з парламентаріями створення північно-західного регіонального центру онкології на базі Рівненського протипухлинного центру. Також йшлося про створення авіаційного та дорожнього хабів.

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