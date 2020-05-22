Рівненщина планує стати технологічним хабом Західної України

Рівненська область має намір стати технологічним хабом для Західної України, що включатиме дорожню, авіаційну, медичну та IT-складові.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

«Рівне стало одним із чотирьох центрів дислокації мобільних спецзагонів в Україні, де базується техніка для обслуговування доріг загального користування державного значення Рівненщини і сусідніх областей. Для цього отримано 10 нових спеціалізованих автомобілів. Інвестиційний проєкт розвитку Міжнародного аеропорту «Рівне» відібрано у числі пілотних для реалізації на засадах державно-приватного партнерства. Підписано Меморандум про співробітництво з Державною агенцією ДПП при Мінекономрозвитку України. На базі аеропорту планується додатково створити підрозділ авіації ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз на базі Рівненського протипухлинного центру створюється північно-західний регіональний центр онкології.

У рамках створення майбутнього технологічного хабу на Рівненщині діє ІТ-кластер, який об’єднує 20 ІТ-компаній - це понад 1500 фахівців.

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Як повідомлялося, керівництво Рівненської ОДА обговорило з парламентаріями створення північно-західного регіонального центру онкології на базі Рівненського протипухлинного центру. Також йшлося про створення авіаційного та дорожнього хабів.