На Миколаївщині спеціалізованим медзакладам не вистачає 250 мільйонів на зарплати

На Миколаївщині спеціалізованим медичним закладам не вистачає 250 млн грн на виплату зарплати до кінця поточного року.

Про це 21 травня під час засідання постійної депутатської комісії облради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства та дитинства сказав начальник Управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші спеціалізовані лікувальні установи (другого та третього рівня) уклали контракт з НСЗУ, як того вимагає закон. Але відповідно до отриманих коштів, їм наразі не вистачає 250 млн грн тільки на виплату зарплати до кінця року. Ми кілька разів інформували про це Міністерство охорони здоров'я, але поки що нас не почули», - сказав Георгієв.

За його словами, якби не карантин, ситуація не була б такою плачевною. Але через COVID на два місяці була припинена планова госпіталізація, і комунальні некомерційні підприємства не могли заробляти кошти.

«Сьогодні ми всі чекаємо, що МОЗ і Кабінет міністрів внесуть зміни до тарифів на медпослуги та підходів до кадрового забезпечення. Це дозволить нашим лікарням не виживати, а нормально працювати. Адже при укладанні договорів з лікувальними закладами НСЗУ пред'явила підвищені вимоги до наявності обладнання та кадрового забезпечення, а також занизила тарифи на медпослуги», - наголосив Георгієв.