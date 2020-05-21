Авакова під Чернівецькою ОДА зустріли пікетом

У Чернівцях, де сьогодні перебувають з робочою поїздкою міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабміну Олег Немчінов, кілька груп мешканців влаштували пікети.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

"У Чернівцях кілька груп мешканців влаштували пікет під стінами обласної державної адміністрації, де сьогодні перебувають три міністри", - йдеться у повідомленні.

Серед учасників акції протесту – жителі Сокирянського району і міста Новодністровськ, які висловлюють обурення через затверджений новий перспективний план Буковини. Інша група людей висловлює обурення через ліквідацію дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" у Чернівцях.

Як повідомляє видання, пікетувальникам вдалося поспілкуватися з міністром внутрішніх справ. Щодо об'єднання Новодністровська з іншими населеними пунктами (а не створення ОТГ з одного міста, як передбачено новим Перспективним планом) Аваков поінформував, що у Чернівецькій ОДА міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов поспілкувався з представниками чотирьох громад. Завтра це питання обговорюватиметься в Києві за участю міністра розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим. Також міністр пообіцяв особисто відвідати Новодністровськ.

Що ж до санаторію, то він запропонував буковинцям поспілкуватися з міністром Степановим під час брифінгу.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Буковині перебувають три міністри, які хочуть на місці оцінити ситуацію з поширенням коронавірусу в області.

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Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків. З них у Чернівецькій області - 2842 випадки, зокрема 48 - за минулу добу. За весь час в області одужали 728 людей, померли 118.

Фото: пресслужба МВС