Авакова під Чернівецькою ОДА зустріли пікетом
Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".
"У Чернівцях кілька груп мешканців влаштували пікет під стінами обласної державної адміністрації, де сьогодні перебувають три міністри", - йдеться у повідомленні.
Серед учасників акції протесту – жителі Сокирянського району і міста Новодністровськ, які висловлюють обурення через затверджений новий перспективний план Буковини. Інша група людей висловлює обурення через ліквідацію дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" у Чернівцях.
Як повідомляє видання, пікетувальникам вдалося поспілкуватися з міністром внутрішніх справ. Щодо об'єднання Новодністровська з іншими населеними пунктами (а не створення ОТГ з одного міста, як передбачено новим Перспективним планом) Аваков поінформував, що у Чернівецькій ОДА міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов поспілкувався з представниками чотирьох громад. Завтра це питання обговорюватиметься в Києві за участю міністра розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим. Також міністр пообіцяв особисто відвідати Новодністровськ.
Що ж до санаторію, то він запропонував буковинцям поспілкуватися з міністром Степановим під час брифінгу.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Буковині перебувають три міністри, які хочуть на місці оцінити ситуацію з поширенням коронавірусу в області.
Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків. З них у Чернівецькій області - 2842 випадки, зокрема 48 - за минулу добу. За весь час в області одужали 728 людей, померли 118.
Фото: пресслужба МВС