Директора лікарні на Сумщині, який оголошував голодування, звільнили з посади

На Сумщині звільнили з посади генерального директора КНП «Глухівська міська лікарня» Анатолія Кіяшка, який через недоотримання медзакладом коштів від НСЗУ оголошував голодування.

Відповідне рішення депутати Глухівської міськради ухвалили під час проведення чергової сесії 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінофрму.

«Це оцінка особистої недбалості Анатолія Івановича під час підготовки інформації для Національної служби здоров’я України, що призвело до утворення заборгованості по зарплаті та поставило під загрозу нормальне функціонування лікарні», - пояснив причини звільнення лікаря секретар Глухівської міської ради Юрій Бурлака.

Він зазначив, що «незважаючи на критичну ситуацію в лікарні з різних питань і напрямків, А. Кіяшко протягом останніх двох місяців практично не співпрацював із владою, не шукав шляхи вирішення проблем, одним словом дистанціювався».

Проєкт рішення про дострокове розірвання контракту з генеральним директором підтримали всі 20 депутатів, які були зареєстровані на сесії. Самого Кіяшка, теж депутата, на засіданні представницького органу не було через хворобу. Отож документально цей процес завершиться, як тільки він вийде з лікарняного.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 травня на Сумщині генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Глухівська міська лікарня» Анатолій Кіяшко через недофінансування закладу оголосив голодування.

За його словами, недофінансування було пов’язане з тим, що закралася помилка до відправлених НСЗУ статистичних даних про кількість людей, яких проконсультували, пролікували і яким зробили операції у Глухівській лікарні за 2018 рік.

Всі статистичні дані пішли до НСЗУ не за повний рік, а за квартал. Через це лікарня отримала кошти від НСЗУ не в повному обсязі, а лише на три місяці.

Вже наступного дня на підставі нових статистичних даних, які надійшли від лікарні, помилка в НСЗУ була виправлена і медичний заклад отримав гроші на своє функціонування у повному обсязі.