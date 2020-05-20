На Донеччині найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Маріуполі - 85 із 133

У Донецькій області з 133 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у мешканців Маріуполя зафіксовано 85 випадків.

Про це 20 травня повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.

"В Донецькій області зареєстровано 133 підтвердження зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з них 6 дітей. У м. Маріуполь – 85 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що після Маріуполя по кількості хворих йде місто Бахмут, де зареєстровано 9 випадків зараження на COVID-19, потім Мангушский район – 7 випадків, у Слов’янську та Костянтинівці – по 5 випадків, в інших містах та районах – по 1 - 3 випадки.

В ОДА також повідомили, що серед хворих на COVID-19 40 медичних працівників, з яких більшість, а саме 34 особи – це медпрацівники з міста Маріуполь. Там, в обласній лікарні інтенсивного лікування, був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина захворювання COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.