У Херсоні виявили чотири нові випадки COVID-19, серед інфікованих - дитина

У Херсоні зафіксовані чотири нові випадки COVID-19, серед інфікованих дитина, яку перевірили перед плановою госпіталізацією, та чоловік, який контактував з хворим з Одеської області.

Про це під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, за останню добу зареєстровано чотири нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Це всі випадки по місту Херсон. Перший випадок – це жінка 37 років і дитина 8 років. Вони були обстежені для планової госпіталізації", - зазначив Чабан.

Ще один випадок - чоловік 65 років, який був обстежений як хворий на ГРВІ та госпіталізований до обласної інфекційної лікарні.

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Як зазначив Чабан, також виявили коронавірус у чоловіка 33 років, який контактував з родичами, що виявились хворими на COVID-19. "Цей випадок був "привезений" з Одеської області", - додав він.

Таким чином, наголосив чиновник, станом на 20 травня в області виникло три нових осередки, вони опрацьовуються епідеміологами, протягом 19 і 20 травня вже відібрані більше 120 проб.

Наразі в області 172 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус - 132 людини одужали, 38 – інфіковані COVID-19. Дві людини померли.