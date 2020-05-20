Фігурантам резонансної Мукачівської стрілянини оголосили підозри

Закарпатські правоохоронці оголосили підозру двом особам, фігурантам Мукачівської стрілянини 7 лютого. Один уже перебуває в СІЗО за інший злочин, іншому суд обирає запобіжний захід.

Про це сьогодні, 20 травня, на брифінгу щодо розслідування Мукачівської стрілянини, відео якого опубліковано у Facebook, розповів очільник Нацполіції Закарпаття полковник Олександр Шляховський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам вдалося зібрати докази про злочинну діяльність осіб, які влаштували стрілянину в Мукачеві 7 лютого. Сьогодні, 20 травня, ми повідомили підозри двом фігурантам стрілянини за ст. 115 ККУ (умисне вбивство), і на даний час, як нам відомо, одному з учасників стрілянини обирається запобіжний захід в суді. Інша особа, яка причетна до цього злочину, на даний момент уже перебуває в СІЗО за скоєння іншого особливо тяжкого злочину,” - повідомив Шляховський.

Він нагадав, що подія відбулася 7 лютого в Мукачеві. Тоді невідома особа на вулиці Сеченова здійснила 30 пострілів з автомата в місцевих жителів. В результаті було поранено двох осіб.

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За даним фактом правоохоронцями було порушено кримінальне провадження за ст. 115 ККУ.

“Ми відпрацьовували різні версії, шукали мотив, найбільше притримувалися версії щодо перерозподілу впливу на території Закарпатської області у сфері, яка не регламентована законодавством України,” - сказав Шляховський.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого ц.р. в м.Мукачеві Закарпатської області сталася стрілянина, двоє учасників були поранені. Подія викликала значний резонанс. З цього приводу Мукачівська міськрада зверталася до Президента з проханням ввести в місті тимчасове патрулювання Нацгвардії. Також позачергово збиралася Закарпатська облрада.